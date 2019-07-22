روحاني يبحث مع رئيس الوزراء العراقي القضايا الإقليمية والدولية

ووصل رئيس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي" عصر اليوم الاثنين الى طهران، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين.

وتعد هذه الزيارة، الثانية لعادل عبد المهدي الى طهران، منذ توليه منصب رئاسة الوزارء في العراق./انتهى/