  1. إيران
٢٢ يوليو ٢٠١٩ - ٢٠:١٦

روحاني يبحث مع رئيس الوزراء العراقي القضايا الإقليمية والدولية

روحاني يبحث مع رئيس الوزراء العراقي القضايا الإقليمية والدولية

استقبل رئيس الجمهورية "حسن روحاني"، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي" وبحث معه القضايا الاقليمية والدولية.

ووصل رئيس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي" عصر اليوم الاثنين الى طهران، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين.

وتعد هذه الزيارة، الثانية لعادل عبد المهدي الى طهران، منذ توليه منصب رئاسة الوزارء في العراق./انتهى/

رمز الخبر 1896517

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