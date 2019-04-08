اللواء سليماني يدعو الشباب المتحمسين للدفاع عن المراقد الى اغاثة خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سلیماني نشر عبر صفحته الخاصة على الانستقرام رسالة بعد زيارته أمس لمحافظة خوزستان بعد أن اجتاحتها الفيضانات والسيول، دعا في هذه الرسالة المتحمسين للدفاع عن المراقد المقدسة للتوجه إلى خوزستان ومساعدة منكوبي السيول.

ودعا قاسمي في رسالته الشباب الذين لم يسمح لهم عمرهم للالتحاق بجبهات الدفاع المقدس ويرغبون اليوم بالتواجد على جبهات الدفاع عن المراقد المقدسة للتوجه إلى خوزستان، معتبراً ما حدث أخيراً في المدينة بمثابة الدفاع عن المراقد، فليس هناك أمر أعلى من كرامة الانسان.

وكان اللواء قاسم سليماني قد أجرى صباح أمس الاحد جولة تفقدية في المناطق المنكوبة بالسيول في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، ودعا في بيان له قبل ايام الى نشر مواكب خدمات الاربعين لفترة شهر في المناطق المنكوبة بالسيول في محافظتي خوزستان ولرستان (غرب ايران). /انتهى/