وول ستريت جورنال: واشنطن تمدد إعفاء العراق من الحظر على استيراد الغاز من إيران

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس نقلاً عن مصادر مطلعة أن الادارة الأمريكية تخطط لتمديد إعفاء العراق من الحظر على استيراد الغاز والكهرباء من إيران.

وافادت الصحيفة بان خطوة واشنطن هذه تاتي في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة والعراق تخفيف التوترات بعد بضعة أسابيع من التصعيد . وتم إصدار الترخيص السابق في أكتوبر ولمدة 40 يوما ينتهي الاسبوع المقبل.

ومضت وول ستريت جورنال للقول إن هناك بعض الخلافات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن هذه التصاريح ، وكتبت أن بعض المسؤولين الأمريكيين قد اقترحوا أنه وفي ضوء التوتر الأخير بين البلدين ، فمن الأفضل تمديد اعفاء العراق من الحظر على الغاز الايراني ، الى ذلك أدى تقديم رئيس الوزراء العراقي الجديد إلى دفع المسؤولين المتنفذين في واشنطن إلى دعم هذه التمديدات.

وقال مسؤول أمريكي يمارس نشاطه على الملف الإيراني في هذا المجال اننا نريد مواصلة الضغط على إيران ولكن هذا لا ينبغي أن يكون على حساب زعزعة الاستقرار الاقتصادي لجيرانها.

ويعتمد العراق اعتمادًا كبيرًا على واردات الغاز من إيران لتوليد الكهرباء ، الأمر الذي كان له تأثير كبير على اقتصاده من خلال رفض تمديد اعفاء الحظر على إمدادات الغاز الإيراني للعراق.

ومع ذلك ، قال مسؤول عراقي لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن المسؤولين الأمريكيين هددوا بغداد بأن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في قرارها بتمديد إعفاء الحظر إذا تعرضت القوات الاميركية للأذى جراء هجمات محتملة في العراق.

وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال أيضًا أن الولايات المتحدة دعت العراق إلى الانتقال إلى عقد صفقات مع شركات أمريكية للاستقلال عن إيران وإحدى هذه الصفقات عبارة عن صفقة بقيمة 4 مليارات دولار مع شركة إكسون موبيل الاميركية .