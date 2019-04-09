  1. السياسة
٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠

ظريف: الخطوة العدائية تجاه الحرس الثوري هدية خاطئة لنتنياهو

ظريف: الخطوة العدائية تجاه الحرس الثوري هدية خاطئة لنتنياهو

اعتبر وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة له على موقع التواصل "تويتر"، ان خطوة واشنطن ضد حرس الثورة هدية انتخابية خاطئة وغير محسوبة تقدمها الى رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أشار في تغريدة له في صفحته الشخصية على 'تويتر' أمس الاثنين: ان خطوة اميركا العدائية الجديدة هدية خاطئة وغير محسوبة اخرى الى نتنياهو على اعتاب الانتخابات (في فلسطين المحتلة) ومغامرة خطيرة اخرى من جانب الولايات المتحدة في المنطقة'.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفي خطوة عدائية قد ادرج امس الاثنين حرس الثورة الاسلامية ضمن لائحة الارهاب وفي الرد علي ذلك اعتبر المجلس الاعلى للامن القومي الايراني القوات الاميركية في منطقة غرب اسيا ضمن المنظمات الارهابية. /انتهى/. 

رمز الخبر 1893670

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