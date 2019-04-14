ظريف: أميركا تنفق أموال الشعب الاميركي في حماقاتها وتنتظر نتائج مختلفة

وفي تغريدة له على صفحته في تويتر، كتب محمد جواد ظريف: في موضوع الصراع بمنطقتنا، الموضوع ليس موضوع المال. فلقد اعترف الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة انفقت هنا 7 تريليونات دولار، ولكنها فقد عملت على تعقيد الاوضاع. فالذين يعتبر نتنياهو بالنسبة لهم مقدم على كل شيء، يرتكبون الحماقات دوما لخدمته، وينفقون الاموال العامة لهذه الحماقات، ولكنهم يتوقعون نتائج مختلفة.

وكان وزير الخارجية الاميركي قد اعترف قبل ايام، ان الادارة الاميركية أدرجة اسم حرس الثورة الاسلامية على قائمة المنظمات الارهابية، لأجل الكيان الصهيوني.

وقبل ذلك صرح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، استجاب لطلبه بإدراج اسم الحرس الثوري على قائمة المنظمات الارهابية./انتهى/