لاريجاني: الحرس الثوري الايراني قصم ظهر الارهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني صرح في الاجتماع العلني اليوم إن الجميع يفتخر بأن يكون من الحرس الثوري، مديناً القرار الامريكي المخزيّ الذي يعكس عمق الحقد والجهل ضد الجمهورية الاسلامية، معلناً دعم المجلس لقوات الحرس الثوري.

وأردف لاريجاني متسائلاً: من لا یعلم أن الحرس الثوري كان له التأثیر الأكبر على تدمیر الإرهاب الخطیر فی المنطقة، و من لا یعرف أن هذه القوة القویة والثوریة كافحت الجماعات الإرهابیة المدعومة من قبل القوى العظمى في أعقاب انتصار الثورة إلى جانب الشعب الإیراني، و من لا یعرف التضحیات التي قدمها الحرس الثوري فی فترة الحرب المفروضة (1988- 1980) في الدفاع عن الأراضي الإیرانیة وفي الدفاع عن الشعب الإیراني وفي الدفاع عن الثورة الإسلامیة، كان الحرس الثوری الركن الأساسي للمقاومة في تلك السنوات، قدم التضحیات في الوقت الذي كانت القوى العظمى مع صدام.

ونوه رئيس مجلس الشورى الإسلامي الى إن الحرس الثوري هو الذي وقف أمامهم وقصم ظهر الإرهاب عندما أشتعلت النار في المنطقة.

يذكر إن لاريجاني هنأ في بداية الجلسة بولادة الإمام الحسین (ع) ویوم الحرس الثوري. /انتهى/