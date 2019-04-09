استقلال طهران يهزم الهلال السعودي 2-1 في دوري أبطال آسيا

وافتتح استقلال طهران نتيجة المباراة في الدقيقة الخاسمة عن طريق لاعبه علي كريمي، وضاعف الاستقلال النتيجة بهدف ثانٍ من بيجمان منتظري فى الدقيقة 30 .
ونجح الهلال فى تقليص النتيجة بهدف سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 71 من المباراة./انتهى/
تلقى الهلال السعودي، خسارة أمام نظيره استقلال طهران الإيراني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.
وافتتح استقلال طهران نتيجة المباراة في الدقيقة الخاسمة عن طريق لاعبه علي كريمي، وضاعف الاستقلال النتيجة بهدف ثانٍ من بيجمان منتظري فى الدقيقة 30 .
ونجح الهلال فى تقليص النتيجة بهدف سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 71 من المباراة./انتهى/
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