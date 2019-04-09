  1. الرياضة
٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٩

استقلال طهران يهزم الهلال السعودي 2-1 في دوري أبطال آسيا

استقلال طهران يهزم الهلال السعودي 2-1 في دوري أبطال آسيا

تلقى الهلال السعودي، خسارة أمام نظيره استقلال طهران الإيراني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

وافتتح استقلال طهران نتيجة المباراة في الدقيقة الخاسمة عن طريق لاعبه علي كريمي، وضاعف الاستقلال النتيجة بهدف ثانٍ من بيجمان منتظري فى الدقيقة 30 .

ونجح الهلال فى تقليص النتيجة بهدف سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 71 من المباراة./انتهى/

رمز الخبر 1893680

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