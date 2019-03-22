  1. الرياضة
٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٢١:٥٨

في اطار التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020

المنتخب الإيراني يهزم نظيره التركمانستاني بثلاثية مقابل واحد

المنتخب الإيراني يهزم نظيره التركمانستاني بثلاثية مقابل واحد

فاز المنتخب الاولمبي الايراني لكرة القدم على نظيره التركمانستاني 3-1 في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الجمعة بطهران في اطار التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

واقيمت المباراة على ستاد آزادي بطهران ضمن الجولة الاولة من منافسات المجموعة الثالثة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا دون 23 عاما في تايلند والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

انتهى الشوط الاول بتقدم ايران بهدف وحيد سجله لاعب تركمانستان "بشيموف" خطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني عزز المنتخب الايراني النتيجة بهدف ثان سجله "اميد نورافكن" من ضربة حرة في الدقيقة 53، الا منتخب تركمانستان قلص الفارق بهدف سجله "كركي اوف" بضربة رأس في الدقيقة 75 ، وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 91 سجل "رضا جبيره" الهدف الثالث لايران مستغلا خطأ حارس مرمى تركمانستان./انتهى/

رمز الخبر 1893292

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