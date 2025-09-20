تعاون إيراني إسباني في مجال مكافحة غسيل الأموال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بناءً على طلب السفارة الإسبانية، التقى أنطونيو سانشيز بينيديتو غاسبار، سفير اسبانيا لدى إيران، مع هادي خاني، نائب وزير الاقتصاد الايراني.

وفي معرض إشارته إلى أنشطة وإنجازات المركز المختلفة، قال رئيس مركز الاستخبارات المالية خلال هذا الاجتماع: إن تقرير إيران بشأن إجراءات مكافحة غسيل الأموال والجرائم السابقة عليه يتجاوز بكثير التوصيات والمعايير الدولية، ونسعى من خلال عرض إجراءات البلاد في هذا الصدد باستمرار إلى إثبات أننا سبقنا العديد من الدول على الرغم من العقوبات الأمريكية القاسية والمخاطر في المنطقة.

وطلب أمين المجلس الأعلى لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من السفير الإسباني التشاور مع الحكومة والدول الأوروبية الأخرى لدعم إيران في مواجهة التحديات التي تواجه مجموعة العمل المالي.

وأشاد السفير الإسباني لدى طهران بالأنشطة الإيجابية لمركز الاستخبارات المالية، ورحب بمقترحات الجانب الإيراني، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات بين البلدين في مجال منع ومكافحة غسل الأموال والجرائم السابقة عليه.

إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في أوروبا والخامس عشر عالميًا، عضو أساسي في مجموعة العمل المالي، وهي الدولة المضيفة لاجتماع إيران المقبل مع هذه المنظمة الدولية.

