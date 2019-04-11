ظریف: لولا الحرس الثوري لوصلت "داعش" الى ابواب اوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نشر في تغریدة له على موقع نشر ظریف شریط فیدیو عن مناظرة انتخابیة جرت بین الرئیس الامیركي ترامب ومنافسته الدیمقراطیة هیلارd كلینتون خلال حملة الانتخابات الرئاسیة في العام 2016.

وفي شریط الفیدیو یقر ترامب بان ايران تحارب التنظيم الارهابي "داعش" وكتب ظریف تعليقا على ذلك : انه في ذلك الحین حیث كان دونالد ترامب يؤكد على ان ایران منهمكة في القضاء على "داعش"، هل خطر في باله إي الاطراف الايرانية منهمكة في هذه الحرب ضد داعش و من هم الذين يقدمون التضحيات ؟.

واضاف وزیر الخارجیة الایراني: انه لو لم یقاتل الحرس الثوري الى جانب الشعبین الباسلین العراقي والسوري لكان "داعش" قد سیطر على عاصمتین عربیتین ولوصلت جحافل الارهابیين إلى ابواب اوروبا. /انتهى/.