طهران ترحب بانسحاب مصر من مبادرة الناتو العربي

وعلق قاسمي في تصريحاته اليوم الخميس على ما تناقلته بعض الوكالات حول انسحاب مصر من الناتو العربي بالقول ان هذا الخبر لم يؤكد بعد من قبل المصادر الرسمية وليست هناك معلومات دقيقة عن صحة وزيف هذا الخبر.

وتابع اننا ندرس حاليا هذا الخبر ومدى صحته وفي حال صحته فاننا نرحب بهذه الخطوة.

وافاد قاسمي بان مصر واحدة من الدول المهمة والمقتدرة في العالم العربي والعالم الاسلامي وبامكانها ان تلعب دورا مهما في ارساء السلام والاستقرار والامن في منطقة غرب اسيا .

واوضح ان بامكان مصر وعبر مزيد من النظرة الواقعية وادراك الظروف الحساسة الراهنة ان تلعب دورا مؤثرا في اتجاه تقارب ووحدة العالم الاسلامي .

واعرب عن امله في ان تتمكن دولة مصر باعتبارها قدرة لايمكن تجاهلها في العالم العربي ان تؤدي في ظل الظروف الخطيرة الراهنة للمنطقة والعالم رسالتها التاريخية على نهج واقعي وصائب .

واعلن قاسمي انه في ظل مثل هذه الظروف يمكن ايجاد علاقات وادراك افضل بين ايران ومصر وسائر دول المنطقة لمواجهة الارهاب وضمان الامن والاستقرار الراسخين وتعزيز الادراك والفهم المتبادل والتعاون المتعدد الاطراف .

واكد قاسمي فيما يتعلق بالناتو العربي انه وكما اعلنت في السابق ايضا فانه لايمكن مبدئيا التفاؤل كثيرا بقضية الناتو العربي لانه في العالم الغربي وجد الناتو في ظل ظروف تاريخية وجغرافية خاصة وعلى اساس سلسلة من القيم المحددة والقواسم المشتركة المحددة بشكل كامل ، واليوم لايمکن الزعم بان يكتب النجاح لمحاكاة ذلك في العالم العربي ./انتهى/