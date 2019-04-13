المشرف على القوات السودانية في اليمن يصبح رئيسا للمجلس الانتقالي بالسودان

وأعلن بن عوف تنازله عن رئاسة المجلس أمس الجمعة، وتعيين المفتش العام للجيش عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس العسكري الانتقالي.

الفريق أول عبد الفتاح البرهان (60 عاما)، هو القائد السابق للقوات البرية للجيش السوداني والمشرف على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع، وآخر منصب له هو المفتش العام للقوات المسلحة السودانية.

وإبان الاحتجاجات التي عمّت السودان، مطالبة بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير، رقّى الأخير عبد الفتاح برهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول في شهر فبراير الماضي، وعينه مفتشا عاما للجيش وذلك بعد أن كان رئيسا لأركان القوات البرية منذ فبراير 2018.

ونشرت وكالة "سونا" الرسمية، مؤخرا صورة لبرهان وهو يتحدث إلى رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق إبراهيم الشيخ، أمام مقر القوات المسلحة، ولاقت الصورة رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول وسائل إعلام اطلعت على سيرته العسكرية إن الفريق أول برهان قضى الفترة الأخيرة متنقلا بين اليمن والإمارات.

وبرهان من منطقة قندتو بولاية نهر النيل الواقعة شمال السودان، وتخرج من الكلية الحربية الدفعة الـ 31، وخاض معارك عسكرية أيام حرب الجنوب، قبيل انفصال جنوب السودان عن الأم السودان عام 2011.

المصدر: وكالات