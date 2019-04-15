آية الله شبستري: فاتف لن تحصل على اصوات في مجمع تشخيص مصلحة النظام

وفي مقابلة مع وكالة مهر للأنباء أشار العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام آية مجتهد شبستري إلى قرار الرئيس الأمريكي الأخير القاضي بإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الارهابية وقال في هذا الخصوص "إن خصومة وعداء الولايات المتحدة الأمريكية كانت منذ البداية تستهدف أصل الثورة وكينونتها وتعادي كل المؤسسات والمراكز الثورية المرتبطة بالثورة ومبادئها".

واعتبر العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام آية مجتهد شبستري قرار ترامب الأخير بأنه قمة الخصومة والعداء ونهاية الحمق والخبث، مؤكدا أن أمريكا دائما ما تعادي المؤسسات الثورية لكن قرارها الأخير كانت قمة في هذا العداء.

وأكد أن أصل الارهاب وجذوره تعود للولايات المتحدة الأمريكية كما أنها من خلق وشكل تنظيم داعش الارهابي وسلطها على المسلمين وهم اليوم يدعون أنهم يكافحون الارهاب وفي نفس الوقت يضعون المؤسسة التي تحارب داعش الارهابي في قائمة المنظمات الارهابية وهذا تناقض صريح وزعم مفضوح.

وعلى صعيد آخر أشار إلى مجموعة العمل المالي وأكد أن مجموعة العمل المالي (FATF) لن تحصل على موافقة أعضاء المجمع وحتى اولائك الذين كانوا يؤيدونها أصبحوا الآن ضد بعد أن تبينت لهم حقيقة أمريكا.