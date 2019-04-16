ظريف يعلق على حريق كاتدرائية نوتردام

وكان أعلن المتحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق الفرنسية أن حريقا اندلع في كاتدرائية نوتردام الشهيرة بوسط العاصمة الفرنسية باريس.

أعلنت فرق الإطفاء في العاصمة الفرنسية فجر اليوم الثلاثاء، أنّ الحريق الضخم الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في باريس مساء الإثنين ودمّر أجزاء كبيرة منها أصبح "تحت السيطرة" وتم "إخماده جزئياً".

وتعليقا على الحادث غرد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في صفحته الشخصية على موقع تويتر وقال " إن اندلاع حريق في مبنى كاتدرائية نوتردام الفريد من نوعه والذي كان مخصصا لعبادة اللة أحزننا وأعرب عن تضماني من الشعب الفرنسي وأتباع الكنيسة الكاثوليكية".

ويعود بناء الكاتدرائية إلى القرن الـ 12، وتعد أحد أشهر المعالم المعمارية التاريخية في باريس، ومن أشهر الكنائس المسيحية في أوروبا والعالم.

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