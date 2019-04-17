قائد الثورة الاسلامية يستقبل لفيفاً من قادة الجيش في عيدهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي استقبل اليوم الاربعاء لفيفاً من قادة الجيش والقوات البرية بمناسبة اليوم الوطني للجيش المصادف يوم غد 18 نيسان.

ستوافيكم وكالة مهر للأنباء بالتفاصيل لاحقاً. /انتهى/