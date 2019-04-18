روحاني: الجيش الإيراني لعب دوراً قيماً في الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الرئيس الإيراني حسن روحاني صرح خلال الاستعراض العسكري في طهران بمناسبة يوم الجيش الوطني إن الجيش الإيراني لعب دوراً قيماً في انتصار الثورة الإسلامية.

وشدد روحاني على ان الجيش كان دائما محط اهتمام الامام الخميني (ره)، مضيفاً إن الامام الراحل كان يولي اهتماما خاصا بالقوات المسلحة الايرانية .

ولفت روحاني الى انه مضى 40 عاما على تسمية يوم الجيش الايراني الذي وقف الى جانب الشعب وقدم التضحيات واضاف : الجيش والتعبئة والحرس وقفوا جنبا الى جنب دفاعا عن الوطن .

وأردف الرئيس الإيراني انه ما من بلد يمتلك مثل هذه الآصرة بين القوات المسلحة الايرانية، منوهاً إلى إن القوات المسلحة الايرانية تحظى بدعم كل قطاعات الشعب .

وفيما يخص الموقف الامريكي الاخير من حرس الثورة الاسلامية قال الرئيس روحاني : الاعلان القبيح من قبل الادارة الاميركية ضد الحرس الثوري جوبه بوقوف كل الشعب الايراني دعما لحرس الثورة.

وأضاف روحاني قائلاً مخطئون ان تصوروا ان حرس الثورة هو مجرد جزء من القوات المسلحة بل هو وجود ذو حضور واسع في البلاد . ما يرتكبه الجيش الاميركي في المنطقة من افغانستان الى العراق وسورية واليمن لم يسفر الا عن القتل والدمار . القوة التي احبطت الدور الاميركي المشؤوم في المنطقة هي القوات المسلحة الايرانية وعلى الاخص حرس الثورة .

واضاف رئيس الجمهورية ان اميركا تغضب من كل قوة لا تخضع او تركع لها او تمنعها من بلوغ اهدافها وتابع : اميركا غاضبة من فشل مخططها في المنطقة بسبب دور الشعب الايراني وشعوب المنطقة بافشاله ،

واكد روحاني إن القوات المسلحة الايرانية اليوم هي اقوى من اي وقت مضى واضاف : اميركا لا تريد لنا القوة ولا ان تكون قواتنا المسلحة قوية ، اميركا لا تريد لنا الاستقلال ولا تريد منا القضاء على الارهاب .

وختم رئيس الجمهورية كلمته بالقول ان القوات المسلحة في ايران ليست ضد دول المنطقة ولا ضد مصالحها وانما تدافع عن المنطقة بمواجهة المعتدين./انتهى/