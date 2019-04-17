ظريف: إسرائيل بالنسبة للبعض أهم من أرواح الأميركيين

وفي تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف: انه حتى الكونغرس الاميركي طالب بانهاء اجراءات "سنتكوم" الارهابية المزعزعة للاستقرار في اليمن.

واضاف، الا ان الذين اولويتهم نتنياهو ويتم تمويلهم عن طريق النفط (البترودولار) والممهدون لهم في البيت الابيض لاشعال الحروب الدائمة، سيواصلون اجراءاتهم ضد مصالح واوراح الاميركيين.

ونشر وزير الخارجية الايراني مع التغريدة صورة للقاء الاخير بين قائد قوات "سنتكوم" الارهابية وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

يذكر ان الادارة الاميركية اعلنت يوم الاثنين الماضي ادراج الحرس الثوري ضمن ما يسمى بالمنظمات الارهابية وفي الرد على ذلك اعتبر المجلس الاعلى للامن القومي الايراني قيادة القوات الاميركية الوسطى في غرب اسيا والقوات التابعة لها مجموعة ارهابية.