أحدث الطائرات المسیرة في استعراض الجيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للانباء أن القوات الجویة التابعة لجیش الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، عرض أحدث طائرة مسیرة باسم 'كمان 12' وقنبلة ' قاصد' الذكیة وذلك في العرض العسكري لقوات الجیش الإیراني بمناسبة یوم الجیش بجوار مرقد الأمام الخمیني (رض) جنوب العاصمة طهران.

وجرت مراسم الاستعراض العسكري لقوات الجیش الإیراني صباح الیوم بحضور الرئیس الایراني حسن روحاني ورئیس هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وكبار القادة العسكریین من الجیش والحرس الثوري وقوات الشرطة.

كما عرضت القوة البریة للجیش الإیراني روبوت ' نذیر' لاطلاق الصواریخ في مراسم العرض العسكري المشترك لوحدات الجیش. /انتهى/.