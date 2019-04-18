الاسطول البحري الايراني يتعزز ببوارج جديدة

وقال الاميرال خانزادي اليوم الخميس في تصريح : ان سلاح البحر التابع للجيش الايراني سيقوم بادخال عدد من البوارج الجديدة للخدمة ضمن الاسطول البحري الايراني.

وتابع : انه وفقا للبرامج المحددة، سيتم الحاق عدد من البوارج من طراز "موج" وسفن قاذفة للصواريخ من طراز "بيكان"، بالقوات البحرية خلال العام الحالي.

وفيم يتعلق بامكانية انضمام بارجة "دنا" الى القوات البحرية للجيش الايراني، اكد الادميرال خانزادي انه سيتم ازالة الستار عن هذه البارجة في هذا العام ايضا.

وفي اشارة منه الى عملية اصلاح وصيانة بارجة "دماوند"، صرح قائد سلاح البحر للجيش الايراني : ان هذه العملية تمر بمراحلها النهائية؛ وسيتم الحاق هذه البارجة بالاسطول البحري الايراني في شمال البلاد قريبا.

وفيما يخص العلاقات الدولية للقوات البحرية التابعة للجيش الايراني خلال العام الحالي، اعلن الادميرال خانزادي عن مشاركة هذه القوات في المناورات المشتركة التي تجريها القوات الاقليمية في المحيط الهندي.

واضاف ان هذه المناورات تهدف الى تحقيق الامن الجماعي في هذه المنطقة؛ مبينا ان ايران تتولي رئاسة الموتمر الدولي للقوات البحرية لدى الدول المطلة على المحيط الهندي وبالتالي فان المناورات القادمة ستجري بمحورية سلاح البحر للجيش الايراني./انتهى/