قائد البحرية الايراني يلتقي نظيريه الياباني والايطالي

ويزور الادميرال خانزادي الصين تلبية لدعوة رسمية من قائد القوة البحرية الصينية للمشاركة في الاجتماع السبعين لتشكيل القوة البحرية الصينية حيث التقى في اليوم الخامس من زيارته على هامش الاجتماع اليوم قادة القوة البحرية اليابانية والايطالية في ميناء جينكداو.

واشار خانزادي الى الزيارة التي قام بها قائد القوة البحرية اليابانية والوفد المرافق له لايران العام الماضي وقال انه وبرغم الفاصلة الجغرافية بين البلدين فان البحر يشكل اهم عامل للتعاطي والتواصل بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيرا الى ان قطعات القوة البحرية الايرانية ستزور السواحل اليابانية في القريب العاجل .

ولفت الادميرال خانزادي الى ان القوة البحرية الايرانية اليوم باتت تمتلك تجارب كبيرة على صعيد الحرب البحرية والتصدي للقراصنة في المياه الحرة والدولية وان بامكان سلاح البحر الايراني والياباني ومن خلال الاستفادة من جميع طاقاتهما الكامنة في المجالات التقنية والتاهيلية والبحثية ان تتمتعان بقواسم مشتركة كثيرة.

بدوره اكد قائد القوة البحرية اليابانية الادميرال ياماماتو اهمية ايفاد الجامعيين بهدف التاهيل ومد جسور التواصل بين القوة البحرية للبلدين، معربا عن ترحيبه بهذا الامر.

الى ذلك التقى خانزادي قائد القوة البحرية الايطالية حيث اعرب عن شكره لدعوة الجامعات البحرية الايطالية لطلبة القوة البحرية الايرانية لتلقي التعليم في ايطاليا وقال ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد لقبول الجامعيين في المجال العسكري في كافة المراحل، مشيرا الى ان هذا الارتباط التعليمي له دور مؤثر للغاية لتعزيز التعاطي بين البلدين في باقي المجالات.

بدوره دعا قائد القوة البحرية الايطالية الادميرال خانزادي للمشاركة في اجتماع القدرة البحرية الذي سيعقد في ايطاليا، معلنا استعداد بلاده لاستقبال المجموعات البحرية الايرانية.