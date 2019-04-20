قائد القوة البحرية في الجيش الايراني يتوجه الى بكين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد القوة البحرية في الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي توجه على رأس وفد رفيع المستوى الى الصين تلبية لدعوة تلقاها من قائد القوة البحرية الصينية للمشاركة في مؤتمر سيعقد بمناسبة الذكرى السبعين لليوم الوطني للجيش الصيني.

واعتبر خانزادي أن من اهم اهداف هذه الزيارة هو توطيد أواصر العلاقات مع القوة البحرية الصينية، قائلا: يمكن رفع مستوى التعاملات مع هذه القوة عبر التعرف على الطاقات الموجودة في مختلف المجالات كالهندسة والتعليم والعمليات البحرية ومشاركتها مع الجانب الاخر.

وقال خانزادي أن قدرات الحضارات البحرية والقوى الاقليمية تتمدد على نطاق المياه ومن هذا المنطلق يتوجب علينا احترام مصادر ومصالح باقي البلدان في البحار، معلنا عن عدم قبول ايران بحضور القوات الاجنبية في المحيط الهندي نظرا بأن دول الاقليمية قادرة بنفسها على توفير الامن في هذا المحيط.

وفي اشارة الى الفرصة التي ستتوفّر عبر هذا المؤتمر لإجراء لقاءات وحوارات ثنائية مع قادة القوات القوة البحرية للدول المشاركة فيه، قال قائد القوة البحرية الايرانية أن هذه اللقاءات ستتمحور حول عدة مواضيع من أهمها حيثية تحقيق الامن في مختلف البحار والمحيطات من ضمنها المحيط الهندي./انتهى/