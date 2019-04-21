طهران تدين العمليات الارهابية اليوم في سريلانكا

وأدان عباس موسوي العمليات الارهابية التي وقعت اليوم في العاصمة السريلانكية كولومبو وخاصة الهجوم على الكنائس في يوم عيد الفصح، والتي أدت الى سقوط مئات القتلى والجرحى، وأعرب عن مواساته العميقة مع أسر الضحايا والحكومة والشعب السريلانكي.

وقال موسوي: ان جرائم اليوم اثبتت مرة اخرى ان ظاهرة الارهاب البشعة، تحولت الى معضلة عالمية بغض النظر عن اي حدود او قومية او شعب او مذهب، ولا يمكن اقتلاعها الا بإرادة فولاذية من جميع الدول واستخدام جميع الطاقات بعيدا عن التعامل الازدواجي.

وشهدت العاصمة السريلانكية يوم الاحد عدة تفجيرات تزامنا مع مراسم عيد الفصح، راح ضحيتها حتى الآن 200 قتيل وقرابة 400 جريح، وقال مسؤول سريلانكي ان 35 من الرعايا الاجانب هم من بين القتلى./انتهى/