ظريف: الإرهاب لا دین له وخطر يهدد العالم أجمع

وفي تغریدة له على موقع التواصل الاجتماعي 'تویتر' كتب ظریف بشان الهجمات الارهابیة التي استهدفت سریلانكا الیوم الاحد: انني اشعر ببالغ الحزن والاسى ازاء الهجمات الارهابیة التي طالت المشاركین في مراسم العبادة في عید الفصح. اتقدم بالتعزیة والمواساة لحكومة وشعب سریلانكا الصدیقة. دعاؤنا للضحایا ومشاطرتنا العزاء لاسرهم.

واضاف: ان الارهاب خطر عالمي ولا دین له حیث یتوجب على العالم كله ادانته والتصدي له.

وشهدت سریلانكا، صباح الیوم 8 تفجیرات استهدفت كنائس وفنادق، تزامنا مع احتفالات عید الفصح، قتل فیها اكثر من مئتي شخص وأصیب أكثر من 400 آخرین بهجمات لم تشهدها البلاد منذ نهایة الحرب لأهلیة 2009.

كما فرضت الحكومة، حظرا للتجوال في البلاد لمدة 12 ساعة یبدأ من الساعة السادسة مساء بالتوقیت المحلي، كما تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد عقب سلسلة التفجیرات الدمویة.