حزب الله يدين الاعتداءات الارهابية على كنائس سريلانكا

وجدد حزب الله، في بيان اليوم الأحد، التأكيد ان الارهاب لا دين له، ودعا جميع المؤمنين في العالم على اختلاف انتماءاتهم الدينية والمذهبية للوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الافة الخطيرة سواء كانت افرادا او كيانات مصطنعة.

واتطلع حزب الله في هذا اليوم المبارك لميلاد الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) ان يمن الله على المظلومين بظهوره القريب لتنعم البشرية جمعاء بالامن والسلام.

ووقعت الانفجارات في كنيسة سانت أنتوني بكولومبو وكنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق). كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.

وقامت حكومة سريلانكا بحظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل ، على خلفية سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في كولومبو، صباح يوم عيد الفصح ما أسفر عن إلى مقتل 207 أشخاص، وإصابة أكثر من 450 مصاب.