اللواء سليماني: الحرس الثوري مركز تنمية القيم في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قائد فيلق "القدس" التابع لحرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني شارك في حفل توديع واستقبال القادة في الحرس الثوري، مشيراً إلى إن فخر الحرس هو وجوده ضمن القوات المسلحة التي تدافع عن البلاد وتحميها.

وأثنى اللواء سليماني على جميع القادة الذين أشرفوا على قيادة الحرس الثوري منذ انتصار الثورة إلى الآن، منوهاً إلى إن الحرس الثوري الإسلامي هو مركز تنمية القيم الأكثر نشاطاً في إيران.

وأعرب اللواء سليماني عن تقديره لما قدمه اللواء محمد علي جعفري خلال السنوات الماضية من خدمات جليلة للحرس الثوري، واصفاً إياه بالشهيد الحيّ، متمنياً له والقائد الحرس الثوري الجديد اللواء حسين سلامي التوفيق في مهامم. /انتهى/