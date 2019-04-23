كيف تتحول المؤسسات النقدية العالمية إلى أداة بيد أميركا؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مصطلح السلاح النقدي للولايات المتحدة يشير إلى المجموعة المنسقة للعقوبات المصرفية الثانوية الأمريكية، وتوجيهات FATF وخدمات السويفت لفرض العقوبات، والتي كانت إيران من أهم المستهدفين في السنوات الأخيرة، والتي تعتمد على قوة عملة الدولار وهيمنة العملة على البورصات العالمية، وتسعى إلى تحقيق هيمنة أكبر لأميركا على العالم بأسره وكانت إيران أحد الأهداف الرئيسية لهذا السلاح في السنوات الأخيرة.

ويظهر إلقاء نظرة على الإطار الفكري والعملي لتصميم العقوبات على إيران أن هناك نقطة تحول في كيفية تنفيذها انطلاقا من عام 2010 وحتى كتابة هذه السطور.

إن التقرير الذي بين أيديكم هو تحت عنوان "السلاح النقدي ومكانة المؤسسات الدولية في استخدامه" والذي تم تقديمه في المؤتمر الوطني للدفاع الاقتصادي. ويسعى التقرير إلى دراسة دراسة العلاقة بين العقوبات ومهمة FATF وخدمات ال SWIFT من خلال مراجعة قوانين وأنظمة العقوبات المفروضة على إيران من خلال إجراء دراسة وثائقية، تعتمد على وثائق ال FATF وال SWIFT.

مثلث السلاح النقدي الأميركي

تشكل العقوبات الأمريكية الثانوية، ومعايير مجموعة العمل الخاصة للآلية المالية والخدمات السويفت، الأضلاع الثلاثة للمثلث النقدي التي تحتكر النظام المالي العالمي أو النظام المصرفي العالمي في دائرتها. والتي يمكن أن تسمى "مثلث السلاح النقدي".

مثلث السلاح النقدي الأميركي

العقوبات المصرفية الثانوية على رأس مثلث السلاح النقدي

على رأس هذا المثلث، هناك عقوبات مصرفية ثانوية أمريكية. ينقسم فرض العقوبات المصرفية الثانوية الأمريكية تنفيذيا إلى جيلين. الجيل الأول، الذي تم تأسيسه وتنفيذه في فترة ما قبل عام 2010 على أساس الأوامر التنفيذية للرئيس، لديه نهج متشائم ويستهدف نهاية سلسلة الخدمات المصرفية. جميع المؤسسات المالية للجمهورية الإسلامية، مثل المصرف الوطني ومصرف تنمية الصادرات ومصرف الصادرات، تأثرت بهذه العقوبات. يحدد هذا الجيل من العقوبات المصرفية ويفرض مجموعة من الإجراءات والأفراد والمؤسسات (مثل الكيانات التي تخضع للعقوبات الإيرانية)، وينص على أنه يجب على أي شخص الخضوع للعقوبات أو الخدمات المالية أو العقوبات المفروضة ذاتياً، وعلى القائمة الأمريكية لشبكة SDN.

لكن الجيل الثاني من العقوبات المصرفية التي استولت على اهتمام المسؤولين الأميركيين بعد عام 2010 كان يستهدف لمّ أكبر عدد من البنوك في العالم لتجاري خطوات الإدارة الأميركية في فرضها للعقوبات. ما يعني أن هذه البنوك تجبر على عدم تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات المفروض عليها العقوبات. لذلك كان التركيز على بداية سلسلة الخدمات المصرفية، والبنوك الدولية الكبرى، وتم تحديد وسيلة الضغط من خلال الوصول إلى نظام الدفع بالدولار (علاقات الوساطة مع البنوك الأمريكية). نهج هذا الجيل من العقوبات هو (ردعي) ويهدف إلى عزل أهداف العقوبات في النظام المصرفي العالمي. اتبعت استراتيجية العقوبات هذه قوانين "قانون العقوبات الشامل على إيران ، و CISADA "، و"قانون حرية إيران، ومواجهة الأنشطة الإشعاعية الإيرانية. وتنص القواعد على أن البنوك إما تقدم عن عمد أغراض جزائية محددة الهدف أو أنها يجب أن تحصل على المعلومات التي لدى عملائها، أو ليس لديهم غرض ملزم للقيام بذلك، مع قيود على حسابات الوساطة الخاصة بهم الولايات المتحدة.

أهمية FATF في فرض العقوبات المصرفية الأمريكية الثانوية

يتمثل شرط نجاح العقوبات المصرفية من الجيل الثاني في أنه يمكن للبنوك تتبع المعاملات التي تتم لغرض العقوبات. هذا يتطلب تحديد المستفيدين الفعليين من كل معاملة. في الواقع، وفقًا لما قاله ديفيد كوهين، وزير الخزانة الأمريكي، في شؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية في الأعوام 2010 إلى 2015، يجب أن يكون هناك بنية تحتية من شأنها أن تخلق الشفافية وتحدد الجهات الفاعلة المستهدفة بالعقوبات، وتظهر اللاعبين المستهدفين بأنهم يتعاملون مع أي جهة لمنع نشاطهم. هذه الشفافية ضرورية لكلا جيلين من العقوبات المصرفية الثانوية. للجيل الأول، الذي يستهدف معاقبة منتهكين العقوبات، أو في الجيل الثان ، الذي يسعى للقضاء على تأثير العقوبات.

دور السويفت في مثلث السلاح المالي

بما أن فرض العقوبات وتطبيق معايير FATF في وقت لاحق، يخلق حواجز في عملية الأعمال التجارية العالمية، ويتسبب في أن تظهر مشاكل في التعاملات الاقتصادية والعالمية، فإنه في نهاية المطاف سوف لا يمتلك جاذبية للبنوك العالمية، وستظهر الحاجة إلى سلسلة من التبسيطات والتسهيلات. إن SWIFT يعمل على تقديم تسهيلات وتبسيطات لإنفاذ معايير العقوبات والحظر، ومن خلال تقديم خدمات مثل فرز العقوبات، ومعرفة العملاء، وزبائن العملاء.

هيمنة الدولار على التبادلات العالمية، عامل فاعلية السلاح النقدي

الأمر الذي جعل العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب معايير FATF و Swift هو الاقتصاد الأمريكي الكبير لإجمالي الاقتصاد العالمي وهيمنة الولايات المتحدة على البورصات والعملات العالمية بسبب سعر صرف الدولار الأمريكي. ووفقًا للإحصاءات، فإن نحو 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العالم يرتبط بالولايات المتحدة وحوالي 65 في المائة من معاملات سويفت التي تتداول بالدولار. وقد أدى ذلك إلى أن أي رفض من قبل أكبر البنوك في العالم، ومعظمها من أكبر البورصات في العالم، ستواجه العقوبات الأمريكية، وسيعمل على الحد من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي بسبب الحاجة الملحة للدولار.

تجدر الإشارة إلى أن دول العالم سوف لا تواجه هيمنة الدولار خلال السنوات القليلة المقبلة، ولكنها سوف تواجه مثلث السلاح النقدي الأمريكي الذي يتعين عليهم التفكير في طرق التخلص منه./انتهى/