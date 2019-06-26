ظريف: إيران هي الحافظ لأمن المنطقة على مر التاريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أشار الى العقوبات الأمريكية على ايران وقال ان العقوبات على قائد الثورة الاسلامية تؤكد جهل أميركا بالقوانين الدولية وقواعد العمل الدبلوماسي.

وتابع ظريف وزير الخارجية الايراني أن لا نية لدى طهران للاعتداء على جيرانها وهي جزء من أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن تصرفات اميركا واجراءاتها دليل على أنها لا ترغب بالمفاوصات وأن مزاعمها حول المفاوضات خاوية.

وعلى صعيد متصل اكد مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، على ضرورة تنفيذ التعهدات من جانب الاطراف الاخرى في الاتفاق النووي؛ قائلا : ان وعود اوروبا المتكررة لم تفض حتى الان الى نتائج ملموسة، وبما يقتضي ان يتحمل هؤلاء مسؤولية التّداعيات المحتملة الناجمة عن عدم تنفيذ الاتفاق النووي./انتهى/