امريكا تفرض عقوبات على 18 بنك ايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موقع وزارة الخزانة الأميركية أعلن يوم أمس الخميس، فرض عقوبات على 18 بنكاً إيرانياً.

وقال وزير الخزانة "ستيفن منوشين" في بيان: "إجراء اليوم لتحديد القطاع المالي وفرض عقوبات على ثمانية عشر بنكا إيرانيا كبيرا يعكس التزامنا بوقف الوصول غير المشروع إلى الدولار الأمريكي".

وأضاف الوزير الأمريكي أن برامج عقوبات الولايات المتحدة ستستمر حتى "توقف إيران دعمها لحركات المقاومة، وتنهي برامجها النووية".

وكشفت تقارير إعلامية، الشهر الماضي، عن نظر إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في فرض عقوبات على طهران، لفصل اقتصادها عن العالم الخارجي، مع بعض الاستثناءات، وذلك عبر استهداف أكثر من 10 بنوك وحظر القطاع المالي بأكمله.

وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ"، فإن العقوبات لها هدفان، أولهما إغلاق واحدة من الثغرات المالية القليلة المتبقية والتي تسمح للحكومة الإيرانية بكسب الإيرادات.

وأما الهدف الثاني، فهو إحباط وعد المرشح الديمقراطي " جو بايدن " المنافس لترامب في الانتخابات القادمة، والذي تعهد بالعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، حال فوزه بالرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

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