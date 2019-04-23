https://ar.mehrnews.com/news/1894033/ ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٦:٢٤ رمز الخبر 1894033 الإجتماعي الإجتماعي ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٦:٢٤ شريط مصور ثلوج الربيع تغطي ارومية بالابيض /فيلم اكتست مدينة ارومية غرب ايران بالثلوج الربيعية بالتزامن مع منخفض جوي مفاجئ تسبب بأضرار لبعض المحاصيل الزراعية. تحميل 19 MB رمز الخبر 1894033 سمات ارومية الثلوج فصل الربيع صور اروميه صور ايران مطالب مرتبط ثلوج الربيع تغطي مدينة "ماسوله" شمالي ايران / صور ثلوج الربيع في مدينة "أراك" / صور ثلوج وعواصف ثلجية تجتاح مرتفعات هورامان
تعليقك