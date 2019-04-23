  1. الإجتماعي
٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٦:٢٤

شريط مصور

ثلوج الربيع تغطي ارومية بالابيض /فيلم

ثلوج الربيع تغطي ارومية بالابيض /فيلم

اكتست مدينة ارومية غرب ايران بالثلوج الربيعية بالتزامن مع منخفض جوي مفاجئ تسبب بأضرار لبعض المحاصيل الزراعية.

تحميل 19 MB

     

رمز الخبر 1894033

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