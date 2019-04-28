نادي "استقلال" يهيئ مسار "برسبوليس" لنيل لقب الدوري الإيراني

اقيمت المباراة على ستاد "الامام الرضا (ع)" بمدينة مشهد وادارها الحكم، كوبال ناظمي، وحضرها نحو 27 الف متفرج.

سجل هدف الفوز لاصحاب الارض، بهنام برزاي، بعد مرور 8 دقائق من بداية الشوط الاول، اثر هجمة مرتدة وتخطيه دفاع استقلال وانفراده بحارس المرمى حسين حسيني.

ورغم سيطرة استقلال طهران على معظم مجريات المباراة وخاصة في الشوط الثاني الا ان لاعبيه تسابقوا في اهدار الفرص التهديفية.

وبهذه الخسارة ابتعد "استقلال طهران" عن المنافسة على لقب الدوري، بعد ان تجمد رصيده عند 50 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر "برسبوليس" قبل نهاية المسابقات بثلاث جولات.

وبهذا الفوز ارتقى "بديده شهر خودرو" الى المركز الخامس برصيد 49 نقطة بفارق الاهداف عن صاحب المركز الرابع "تراكتورسازي تبريز".

وفي مباراة اخرى جرت اليوم ايضا فاز "نفط ىبادان" على "نفط مسجد سليمان" 3-1./انتهى/