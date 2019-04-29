الأدميرال خانزادي: القوى الاستكبارية تلعب دورا مخربا بنشر الفوضى في البحار

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الأدميرال حسين خانزادي قائد القوةالبحرية عقد مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين واستعرض عدد من المعدات العسكرية للجيش وقال إن عرض هذه الإمكانيات والطاقات للقوات المسلحة تكون عامل ردع في أوقات السلام.

وأضاف الأدميرال حسين خانزادي قائد القوةالبحرية للجيش إن القوى الاستكبارية في العالم تلعب دورا مخربا في نشر الفوضى في البحار.

وحول دور قوات البحرية الايرانية في المياه الدولية قال الأدميرال حسين خانزادي قائد القوةالبحرية أن هذه القوات تلعب دورا ردعيا كما أن تؤدي دورا سياسيا ودوبلوماسيا./انتهى/