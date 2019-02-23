خانزادي: الكشف عن نوع جديد من "حوامة تندر" في العام القادم

وأجرت وكالة مهر للأنباء مقابلة مع قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي كشف فيها عن آخر انجازات الجيش العسكرية والصناعات التي من المقرر أن ترى النور في المستقبل القريب.

وأشار قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي أن القوات المسلحة الايرانية تعمل حاليا على تصنيع نوع جديد من الحوامات تدخل العام القادم حيز الخدمة العسكرية.

وأضاف الأدميرال خانزادي ان هذه الحوامة الجديدة هي من صنع الخبراء والعلماء الايرانيين وأنها ستكون جاهزة خلال العام الايراني القادم، مشيدا بالقدرات والمزايا الخاصة التي تتميز بها هذه الحوامة الإيراينة الجديدة.

وأكد قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي أن ايران صاحبة الكلمة العلياء صناعة الحوامات في المنطقة ولها القوى العظمى من بين دول وبلدان المنطقة.

يذكر أن حوامة تندر هي مركبة قتالية ثقيلة إيرانية الصنع، والتي تُعتبَر إحدى المشاريع العسكرية لوزارة الدفاع الإيرانية وتتميز حوامة تندر بالقدرة على اجتياز المناطق الوعرة وقد تم تزويدها بأنظمة ألكترونية وقتالية لتعزيز قدرات القوات الإيرانية في العمليات الحربية البحرية، وكذلك تم تزويدها بطائرات استطلاع بدون طيار واجهزة لجمع البيانات. وهذه الحوامة تم تصنيعها على نوعين، فالنوع الأول قتالي والنوع الثاني مواصلاتي. ولكل نوع مواصفاته ومهامه الخاصة به.

كما أشار قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي المروحيات وأكد أن ايران قد دخلت بالفعل في صناعة هذه المروحيات مشيرا في ذلك الى المروحيات العسكرية التي ضمها الجيش الايراني خلال الشهور الماضية إلى القوات المسلحة.

وأوضح الأدميرال خانزادي في هذا الخصوص قائلا " هذا التقدم يعني أننا حصلنا على علم صناعة هذه المعدات العسكرية وأن المروحيات المتطورة الداخلية سوف تدخل الساحة العسكرية في المستقبل القريب.

وفي هذه المقابلة كشف قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي عن وجود مناورات بحرية قريبة مع دول مجاورة وصديقة./انتهى/





