الحوثي يرد على تصريح بومبيو عن 'السلام' المزعوم باليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي علق في تغريدة له على "تويتر" أمس الاثنين، على تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قائلاً إن بومبيو يمثل سياسة إدارة البيت الأبيض، التي رفضت قانون الكونغرس (إيقاف الدعم للتحالف العسكري العربي) ووقع رئيسها على الفيتو ضده.

وأضاف الحوثي أي تصريح هو يخدم الأهداف الرافضة لإيقاف العدوان على اليمن ومحاولة حثيثة لاستمراره لاستمرار الأموال الخليجية في تدفقها للخزينة الأميركية كما هو معروف ومعلن من قبل ترامب.

واعتبر الحوثي حديث بومبيو عن السلام تضليلاً وليس بجديد"، مضيفاً بأنه "يتحدث من أسطوانة مشروخة بهدف تحسين صورته أمام السعوديين بعد تقاريره الاستخباراتية التي تؤكد إرهابيتهم والتي أدت لإقرار قانون جاستا.

وذكر الحوثي أن تصريح بومبيو يؤكد أن اجتماع رباعية العدوان كان من أجل التصعيد وليس من أجل السلام، وان لقاء المبعوث مع هانت كان استعراضيا فقط. /انتهى/.