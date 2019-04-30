وزارة الأمن الإيراني تفكك شبكة لتهريب الذهب والفضة

واصدرت العلاقات العامه بوزارة الامن اليوم الثلاثاء بيانا اكدت فيه انه تم تفكيك عصابة منظمة لتهريب الذهب في اعقاب عملية الرصد الاستخباراتي الدقيق التي قامت بها القوات المنتسبة للفرق الاستخباراتية في الدائرة العامه الاستخباراتية بمحافظة أذربايجان الغربية.

وفقا للبيان تم خلال العملية تحديد هوية والقبض على 9 من اعضاء رئيسية للعصابة المهربة وعناصر مرتبطة بها بالتنسيق مع المراجع القضائية.

وقام اعضاء عصابة التهريب المنظمة بالتواطؤ مع بعض مسؤولي الهيئات المراقبة ومواطني احدى الدول المجاورة بتهريب الذهب والفضة من الحدود الرسمية للبلاد./انتهى/