قائد الثورة يعزي باستشهاد امام جمعة مدينة كازرون

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة عزا باستشهاد امام جمعة مدينة كازرون حجة الاسلام الحاج الشيخ محمد خرسند رضوان الله تعالى عليه، اهالي مدينة كازرون المؤمنين والثوريين خاصة المستفيدين من علم وخدمات هذا العالم الجليل سيما اسرته الكريمة وذويه.

واشار قائد الثورة الى استشهاد حجة الاسلام خرسند في ليلة القدر بعد ساعات من التوسل والتضرع الى الباري تعالى بما يشير الى الاجر الالهي الكبير لعالم الدين المخلص والدؤوب هذا، داعيا الباري تعالى بان يمن عليه بالدرجات العلى وان يحشره مع اوليائه في جنان النعيم.

يذكر ان امام جمعة مدينة كازرون حجة الاسلام محمد خرسند تعرض لعملية اغتيال امام باب منزله فجر الاربعاء حين عودته من مراسم احياء ليلة القدر بواسطة شخص سدد له عدة طعنات بمدية مما ادى الى استشهاده./انتهى/