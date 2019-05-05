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٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤

داعش يتبنى مقتل 10 جنود في نيجيريا

داعش يتبنى مقتل 10 جنود في نيجيريا

قال تنظيم داعش عبر وكالة أعماق التابعة له، يوم السبت، إنه قتل عشرة جنود في هجوم على بلدة ماجوميري في شمال شرق نيجيريا.

وقال التنظيم الارهابی إن الهجوم على الجنود كان في البلدة الواقعة بولاية بورنو . ونشر صوراً لثكنات محترقة وجثث زعم أنها للجنود.

وأكدت ثلاثة مصادر في نيجيريا بينها مصدر عسكري إعلان التنظيم الإرهابي.

وذكرت المصادر أن الارهابيين اقتحموا البلدة في الساعة 1745 بالتوقيت المحلي (1645 بتوقيت غرينتش) وأغاروا على عسكريين وداهموا بعض المتاجر.

وفر الدواعش بعدما استدعى الجيش دعما جويا وتعزيزات من كتيبة في بلدة جوبيو المجاورة.

وشن تنظيم داعش في غرب أفريقيا سلسلة من الهجمات في نيجيريا خلال الشهور القليلة الماضية./انتهى/

رمز الخبر 1894306

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