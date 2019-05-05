طهران: جرائم الصهاينة لن تتوقف بفضل الدعم الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي استنكر بأشد العبارات العدوان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة والدعم الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل وكذلك الصمت المطبق لعدد من الدول الإسلامية.

واشاد بالجهاد المشروع ومقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم بوجه الكيان الغاصب للقدس، مؤكدا حق الفلسطينيين المشروع في الدفاع عن انفسهم في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، داعيا الى اجراء فوري وعاجل من قبل المنظمات والمحافل الاقليمية والدولية لوقف عدوان هذا الكيان على الشعب الفلسطين الاعزل والبريء.

يذكر ان جيش الاحتلال الصهيوني يشن غارات جوية وحشية مستمرة منذ يومين تسببت لغاية الان في استشهاد 11 فلسطينيا بينهم نساء واطفال في قطاع غزة على اعتاب شهر رمضان المبارك .