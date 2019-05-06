  1. السياسة
٦ مايو ٢٠١٩ - ١٣:٤٦

كتائب القسام تستهدف مركبة عسكرية اسرائيلية عبر صاروخ موجه / فيديو

كتائب القسام تستهدف مركبة عسكرية اسرائيلية عبر صاروخ موجه / فيديو

استهدفت كتائب القسام مركبة عسكرية اسرائيلية في شمال قطاع غزة عبر صاروخ موجه مطور وإصابتها بشكل مباشر.

تحميل 6 MB

     

رمز الخبر 1894343

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 2 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي