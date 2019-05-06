https://ar.mehrnews.com/news/1894343/ ٦ مايو ٢٠١٩ - ١٣:٤٦ رمز الخبر 1894343 السياسة السياسة ٦ مايو ٢٠١٩ - ١٣:٤٦ كتائب القسام تستهدف مركبة عسكرية اسرائيلية عبر صاروخ موجه / فيديو استهدفت كتائب القسام مركبة عسكرية اسرائيلية في شمال قطاع غزة عبر صاروخ موجه مطور وإصابتها بشكل مباشر. تحميل 6 MB رمز الخبر 1894343 سمات كتائب القسام فصائل فلسطينية العدوان الاسرائيلي على غزة مطالب مرتبط رفع قيمة السوق الرقمية الى 20 الف مليار تومان في ايران استمرار العدوان بالنسبة للمقاومة يعني توسّع مساحة الزيت لتطال اركان الاحتلال ايران تتمكن من توطين صناعة جهاز تفتيش الشاحنات عبر نظام الاشعة السينية صبا ذات ال14 شهراً ضحية جرائم العدوان الصهيوني على غزة/فيديو الحكومة الايرانية تسعى لمحاصصة البنزين والبرلمان يعارض
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