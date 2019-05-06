ظريف: هناك أرضية مناسبة لتعزيز العلاقات بين إيران والنيجر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ظريف أكد خلال استقباله اليوم الاثنين نائب رئيس برلمان النيجر " سوولي ايدي" وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين، علي أهمية العلاقات مع الدول الأفريقية في السياسة الخارجية الإيرانية، العلاقات وشدد علي علاقات إيران الودية مع النيجر.

وقال وزير الخارجية إن هناك العديد من المجالات لتوسيع العلاقات والتعاون بين البلدين وأنه يتعين علي حكومتي وبرلماني البلدين السعي في هذا الصدد.

وصرح بان هناك ايضا مجال جيد للتعاون بين القطاعات الخاصة بالبلدين ويمكنهما لعب دور مهم في توسيع العلاقات.

من جانبه أعرب "سوولي أيدي" ، نائب رئيس البرلمان النيجيري، عن تعاطفه مع الشعب الإيراني حول الفيضانات الأخيرة والأضرار التي لحقت بالبلاد، وأعرب عن ارتياحه لقيام مجموعة الصداقة البرلمانية للبلدين باتخاذ خطوات في مجال الاتصالات الثنائية والعلاقات الأكاديمية والسياسية والبرلمانية لتطوير العلاقات مع إيران./انتهى/