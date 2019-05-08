  1. إيران
٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥

إيران تسلم سفراء 4+1 قرار خفض التزامها بالاتفاق النووي

إيران تسلم سفراء 4+1 قرار خفض التزامها بالاتفاق النووي

سلم مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سفراء بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين قرار إيران بوقف تنفيذ بعض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلم كلاً من سفراء الدول الأعضاء في الاتفاق النووي بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين رسالة الرئيس روحاني التي تتضمن قرار المجلس الأعلى  للأمن القومي في إيران بوقف تنفيذ بعض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

وجاء في هذه الرسالة إن إيران قررت وقف تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.

كما أرسلت وزارة الخارجية الإيراني لممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني رسالة أخرى تتضمن تفاصيل القرار الإيراني. /انتهى/.

رمز الخبر 1894415

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