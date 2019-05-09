  1. السياسة
٩ مايو ٢٠١٩ - ٢١:٢١

ظريف: على الاتحاد الاوروبي الوفاء بعهوده بدلاً عن الاعراب عن أسفه

ظريف: على الاتحاد الاوروبي الوفاء بعهوده بدلاً عن الاعراب عن أسفه

أكد وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "موقف ​الاتحاد الأوروبي​ هو السبب في مراوحة ​الاتفاق النووي​ مكانه".

وشدّد ظريف على أن "​الولايات المتحدة​ قامت بتخويف ​أوروبا​ وبقية ​العالم​ طيلة عام وكل ما فعله الاتحاد الأوروبي مجرد الاعراب عن أسفه".

وكان رئيس الجمهورية حسن روحاني قد أعلن أن إيران ستوقف على الفور تطبيق بعض القيود بموجب اتفاق 2015، في خطوة سعت من خلالها إلى الضغط على حلفاء ​واشنطن​ للتحرك للحفاظ على الاتفاق.

هذا ورفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف ​النووي الإيراني​، أي ​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​بريطانيا​ وكذلك الاتحاد الأوروبي، المهلة التي حددتها إيران بستين يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق./انتهى/

رمز الخبر 1894465

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