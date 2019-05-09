ظريف: على الاتحاد الاوروبي الوفاء بعهوده بدلاً عن الاعراب عن أسفه

وشدّد ظريف على أن "​الولايات المتحدة​ قامت بتخويف ​أوروبا​ وبقية ​العالم​ طيلة عام وكل ما فعله الاتحاد الأوروبي مجرد الاعراب عن أسفه".

وكان رئيس الجمهورية حسن روحاني قد أعلن أن إيران ستوقف على الفور تطبيق بعض القيود بموجب اتفاق 2015، في خطوة سعت من خلالها إلى الضغط على حلفاء ​واشنطن​ للتحرك للحفاظ على الاتفاق.

هذا ورفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف ​النووي الإيراني​، أي ​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​بريطانيا​ وكذلك الاتحاد الأوروبي، المهلة التي حددتها إيران بستين يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق./انتهى/