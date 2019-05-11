تركيا تجدد معارضتها للحظر الاميركي على ايران

واعتبر "جليك" في تصريحات صحفیة نشرت اليوم السبت، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، في 8 مايو/ أيار 2018، "خطوة خاطئة".

ولفت إلى أن واشنطن فرضت اجراءات حظر جديدة ضد إيران، معتبرا ذلك "لا يخدم السلام في المنطقة بأي شكل من الأشكال"، وأن هذا النوع من "الحظر والعقوبات بمثابة معاقبة للشعوب".

وأضاف: "هذا القرار المتخذ بشأن إيران في فترة تشهد بحثًا مكثفًا عن سبل حل دبلوماسية مع كوريا الشمالية، لن يخدم سلام واستقرار المنطقة أبدًا، ونؤكد مجددًا معارضتنا لهذه العقوبات، وأنها لن تأتي بنتائج صحيحة".

والأربعاء الماضي، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اجراءات حظر جديدة على إيران، تستهدف إيرادات صادراتها من المعادن الصناعية.

وفي اليوم نفسه، أعلنت إيران تعليق بعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وهددت بإجراءات إضافية خلال 60 يوما، إذا لم تنفذ الدول الاوروبية التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي./انتهى/