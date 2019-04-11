موسكو تصف الإجراء الأمریكي ضد الحرس الثوري بالطائش

وجاء ذلك الیوم الخمیس خلال مؤتمرها الصحفي الاسبوعي، حیث قالت ان قرار الادارة الامریكیة بتصنیف الحرس الثوري الذی هو قوة رسمیة على اللائحة الأمیركیة للارهاب، یاتي لتقدیم صورة قاتمة عن ایران.

واضافت زاخاروفا ان هذا الاجراء یاتي استمرارا لاجراءات اخرى للادارة الامریكیة ضد ایران كفرض حظر احادي الجانب علیها والانسحاب من الاتفاق النووي.

واعتبرت الناطقة الرسمیة باسم الخارجیة الروسیة، الاجراء الامریكي ضد الحرس الثوري الاسلامي بالمخرب والطائش؛ مؤكدا ان حل قضایا الشرق الاوسط غیر ممكن دون مشاركة ایران.

وكان عضو لجنة الشؤون الدولیة فی الدوما الروسی 'انطون ماروزوف' قد انتقد وبشدة اجراء الادارة الامریكیة بادراج الحرس الثوري على لائحة الارهاب معتبرا انه سیعرض المنطقة لمزید من التهدید.

وكذلك قال رئیس لجنة الشؤون الدولیة في الدوما الروسي 'لیونید سلوتسكي' انه وباقي الاعضاء في البرلمان یخالفون وبقوة هكذا اجراءات امریكیة ومنها الحظر الاحادي ضد ایران والانسحاب من الاتفاق النووي؛ مؤكدا للشعب الایراني ان هذا هو موقف جمیع الاعضاء.