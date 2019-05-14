  1. السياسة
١٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٨

روحاني: لن يستطيع أحد أن يهدد البلاد

روحاني: لن يستطيع أحد أن يهدد البلاد

قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان ايران والشعب الايراني اكبر واعظم من ان يستطيع احدا ان يهددها وسنتمكن بارادة الله من اجتياز هذه المرحلة الصعبة شامخين في ظل هزيمة الاعداء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس روحاني شدد لدى استقباله مساء اليوم الاثنين حشدا من العلماء والمثقفين من ابناء السنة في كافة انحاء البلاد على ان الثورة الاسلامية في ايران ليست حكرا على مذهب خاص وان جميع ابناء الشعب وجميع المذاهب قد سجلت حضورها ومشاركتها الفاعلة في سوح الثورة وهم جميع اصحاب البلد والثورة .

واشار الرئيس روحاني الى المشاركة الفاعلة لاهل السنة في جميع ساحات الثورة وقال ان اهل السنة سجلوا حضورهم في جميع الساحات ولاسيما على صعيد الانتخابات وعند صناديق الاقتراع حيث انتخبوا ممثليهم في البرلمان.

واكد حسن روحاني اننا نواجه اليوم تهديدات مختلفة من قبل الاعداء وقال ان ايران والشعب الايراني اكبر واعظم من ان يستطيع احد ان يهددها وبمشيئة الله سنتمكن من اجتياز هذه المرحلة الصعبة شامخين في ظل هزيمة الاعداء .

رمز الخبر 1894583

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