باحث ايراني يتمكن من انتاج مادة فوم صديقة للبيئة من الخشب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن نيو اطلس، أن البروفيسور امير عاملي الباحث والاستاذ المساعد في جامعة واشنطن، يقول أن هذا النوع من الفوم ليس صديقا للطبيعة فحسب، بل ان ادائه كعازل افضل من العوازل الأخرى.

ويتشكل 75 في المئة من هذا الفوم من البلورات النانوية السليولوزية، واضافة الى قدرته العالية في العزل انه قادر على تحمل الضغط بـ200 اضعاف وزنه دون تغير شكله وحالته، كما أنه قابل للتلف بشكل كامل في حال الضرورة وان احترق لن يتصاعد منه اية دخان.

ووفقا لتصريح البروفيسور عاملي، يصنع هذا الفوم عن الطريق التحلل المائي (Hydrolysis)، حيث يتم كسر الاواصر الكيميائية بين جزيئات مادة السليولوز في عجينة الخشب، ما يؤدي الى انتاج بلورات نانوية، تضاف عليها كحول بولي فينيل لتتحول الى مادة فوم ذات نسيج منسجم ومقاوم للغاية.

ومن ميزات هذا الفوم هو قدرته في تحمل مختلف الظروف الجوية كالحرارة والرطوبة العالية.

ويقول البروفيسور عاملي انه ومجموعة الباحثين الذين ساهموا في صنع هذا الفوم، يأملون ان يتم انتاجه بشكل كثيف، ما يساعد على تخفيض نسبة استهلاك الطاقة والحد من استخدام المواد البتروكيميائية التي تضر البيئة.

يذكر أن الفوم الموجود في الاسواق حاليا هو من المشتقات النفطية وحرقه يسبب الكثير من الدخان والتلوث الجوي./انتهى/