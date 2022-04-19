افغانستان...قتلى وجرحى جراء 3 انفجارات هزت مدرسة للبنين في أحد أحياء الشيعة في كابل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وسائل إعلام أفغانية اليوم الثلاثاء بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب العشرات إثر انفجار بمدرسة في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية كابول.

وحسب الإعلام إن الانفجار وقع في منطقة مدرسة ممتاز في كابول، أيضًا في الجزء الغربي، وأفاد بأن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح في الانفجار.

وأضاف المصادر: "بعد الانفجار الأول، كان هناك انفجار ثان في مدرسة رحيم شهيد في منطقة دشت برشي، حيث قُتل ستة أشخاص وأصيب العشرات".

هذا وكان قد وقع انفجار في وقت سابق من هذا الشهر بمسجد "بل خشتي" والذي يعد أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابول أثناء وجود المصلين.

/انتهى/