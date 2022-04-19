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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١١:٤٢ ص

اليوم الثلاثاء؛

افغانستان...قتلى وجرحى جراء 3 انفجارات هزت مدرسة للبنين في أحد أحياء الشيعة في كابل

افغانستان...قتلى وجرحى جراء 3 انفجارات هزت مدرسة للبنين في أحد أحياء الشيعة في كابل

أعلنت الشرطة الأفغانية إن 3 انفجارات هزت مدرسة للبنين، اليوم الثلاثاء، في أحد أحياء طائفة الهزارة الشيعية بالعاصمة الأفغانية كابل، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وسائل إعلام أفغانية اليوم الثلاثاء بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب العشرات إثر انفجار بمدرسة في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية كابول.

وحسب الإعلام إن الانفجار وقع في منطقة مدرسة ممتاز في كابول، أيضًا في الجزء الغربي، وأفاد بأن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح في الانفجار.

وأضاف المصادر: "بعد الانفجار الأول، كان هناك انفجار ثان في مدرسة رحيم شهيد في منطقة دشت برشي، حيث قُتل ستة أشخاص وأصيب العشرات".

هذا وكان قد وقع انفجار في وقت سابق من هذا الشهر بمسجد "بل خشتي" والذي يعد أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابول أثناء وجود المصلين.

/انتهى/

رمز الخبر 1923175
https://ar.mehrnews.com/news/1923175/

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