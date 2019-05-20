طهران ترفع حجم تخصيبها لليورانيوم الى اربعة اضعاف

اعلن ذلك المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الوطنية بهروز كمالوندي اثناء تفقد المراسلين لمنشاة نظنز النووية .

وتابع كمالوندي ان هذه القضية لاتعني زيادة مستوى التخصيب او زيادة عدد اجهزة الطرد المركزي او تغيير نوع اجهزة الطرد المركزي بل تم رفع طاقة الانتاج اليوانيوم المخصب بنسبة ٣.٦٧ بالمئة الى نحو اربعة اضعاف من تغيير الوضع الراهن وقد تم ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذه القضية.

كما اكد كمالوندي في المؤتمرالصحفي ان بلوغ ايران مستوى 190 الف سو(وحدة الفرز "swu") امر سهل للغاية وهي في متناول اليد.

واوضح ان بلوغ طاقة التخصيب اربعة اضعاف اليوم هو رسالة الى الطرف الاخر وان هذه الطاقة قابلة للزيادة بنفس الحجم من اجهزة الطرد المركزي./انتهى/