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٠٥‏/١١‏/٢٠٢٢, ٢:٠٦ م

في مجال الزراعة والموارد الطبيعية؛

تعاون علمي إيراني إيطالي خلال توقيع مذكرة بمدة 5 سنوات

تعاون علمي إيراني إيطالي خلال توقيع مذكرة بمدة 5 سنوات

يتوسع التعاون العلمي بين كليات الزراعة والموارد الطبيعية في جامعة طهران وجامعة فيدريكو الإيطالية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن جامعة طهران، وقع سيد محمد علي إبراهيم زاده موسوي والبروفيسور دانيلو إركوليني على مذكرة التعاون بين كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة طهران وقسم الزراعة في جامعة فيدريكو الإيطالية.

وبناءً على هذه المذكرة، يتوسع التعاون بين الجامعتين حول تبادل الأساتذة والطلاب، وتقديم دورات مشتركة بشكل افتراضي، وتعريف مشاريع بحثية مشتركة وأنشطة علمية دولية أخرى بين كلية الزراعة والموارد الطبيعية في جامعة طهران وقسم الزراعة في جامعة فيدريكو الإيطالية.

وتعمل هذه المذكرة، التي سارية لمدة 5 سنوات، على تطوير العلاقة بين هذين المركزين في مجالات الموارد الطبيعية والزراعة وعلوم التربة،...

/انتهى/

رمز الخبر 1927694

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