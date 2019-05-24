الرئيس روحاني: الشعب الايراني لن يركن للذل والهوان

واشار روحاني في كلمته يوم الخميس امام الملتقى الوطني الثاني عشر لتكريم المضحين الى ان جميع مؤامرات وقدرة العدو اليوم مكرسة لدفعنا الى الاستسلام والتخلي عن استقلالنا وقال ان ثقافة الايثار والتضحية والصمود ينبغي ان تحدد مسارنا وقد حدد مسارنا اليوم مضيفا ان الاعداء يمارسون الضغوط لدفعنا الى التخلي عن شموخنا واستقلالنا ولكن سيبرهن الشعب الايراني مرة اخرى ان مؤامراتهم لم تجديهم نفعا وسيجر الاعداء اذيال الخيبة وراءهم من جديد.

وقال روحاني انه ورغم مرور اكثر من عام على الحظر القاسي والمشاكل الجمه فان الشعب الايراني لم يستسلم وبقي متمسكا بالصمود والمقاومة واضاف ان الشعب الايراني لن يركن للذل والهوان ابدا وهو سينتصر على الاعداء بتضحياته وايثاره ووحدته وتلاحمه.

واكد روحاني ان اليوم هو يوم الصمود والمقاومة ونقولها صراحة للشعب الايراني نحن قادرون على هزيمة اميركا والكيان الصهيوني والرجعية بالمنطقة من خلال الصمود والتلاحم والمقاومة ./انتهى/