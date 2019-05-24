ظريف يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني التعاون الثنائي في مختلف المجالات

ونافش الجانبان خلال اللقاء القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما اعتبر الجانبان تعزيز مستوى التعاون بين ايران وباكستان وكذلك السعي من أجل إزالة العوائق الموجودة أمام تنمية العلاقات، بانها مهمة.

ووصف وزير الخارجية الايراني ورئيس الوزراء الباكستاني العلاقات بين البلدين الشقيقين والجارين بانها علاقات جدية، مؤكدين على ضرورة تعزيز مستوي التعاون بين طهران واسلام آباد.

وحضر هذا اللقاء السفير الايراني لدى باكستان 'مهدي هنردوست' وعدد من السياسيين الايرانيين، إلي جانب بعض من كبار المسؤوليين الباكستانيين.

ومن المقرر أن يلتقي ظريف في زيارته هذه رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني صادق سنجراني./انتهى//